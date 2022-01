Kallas: Saksamaa keeld relvi annetada soodustab Venemaa agressiooni

Nädal tagasi kirjutas Wall Street Journal, et Saksamaa valitsus ei luba Eestil Saksa päritolu relvastust Ukrainale loovutada. Eesti pole senini ametlikku vastust 122 mm haubitsate annetamiseks saanud.

Kallase sõnul ta küll aktsepteerib Saksamaa ajaloole tuginevat hoiakut konfliktipiirkondadesse relvi mitte transportida, kuid lisab, et igasugune selline keeld soodustab Venemaa agressiooni Ukraina suunal.

«Ukraina ei kavatse Venemaad rünnata,» rõhutas Kallas, lisades, et annetatavate relvade näol oleks tegemist kaitserelvadega, mida saab kasutada võimaliku agressori vastu. «Neil on vaja relvi, et oma riiki kaitsta,» selgitas ta.

Valitsusjuhi arvates on Saksamaal pärast Angela Merkeli lahkumist kantsleriametist selgelt näha, et otsitakse uut lähenemist Venemaaga seotud küsimustes. «Neil on uus valitsus, ma arvan, et nad alles üritavad valitsust korralikult käima saada.»

Kallase sõnul on tulnud Berliinist selgeid signaale, et Venemaa võimaliku rünnaku puhul Ukrainale peatatakse gaasijuhtme Nord Stream 2 tegevus. Eesti valitsusjuhi sõnul on väga oluline, et Euroopa hakkaks mõtlema, kuidas aina suurenevat energiasõltuvust Venemaast vähendada.

«Oleme aastaid öelnud, et Nord Stream ei ole geopoliitiline, vaid majanduslik projekt,» märkis Kallas, lisades, et taolised ühendused ei tule kasuks Euroopale ega Euroopa energiajulgeolekule.