TALVETORM ⟩ Tihe lumesadu ja tuisk muudavad liiklemise ohtlikuks, Osmussaarel puhus tuul üle 28 m/s

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas kella 19 paiku sotsiaalmeedias, et lumesadu ja tuisk laienevad üle Eesti ida suunas. Sajus ja tuisus on nähtavus halb. Saarte läänerannikul on õhutemperatuur tõusuteele asunud. Osmussaarel mõõdeti edelatuule puhanguks 28,5 m/s, sisemaal on puhangud 13-20 m/s. Ida-Eestis muutub ka sadu ja tuul lähitundidel tugevamaks.