Politsei tabas ööpäevaga kakskümmend joobes sõidukijuhti

Kui sõidukijuht on tarvitanud alkoholi üle liiklusseaduses lubatud piirmäära ehk vahemikus 0,2–1,49 promilli, võib teda väärteokorras karistada kuni 1200-eurose trahvi, kuni 30-päevase aresti või juhtimisõiguse äravõtmisega kuni üheks aastaks.

Laupäeval ei juhtunud ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust

Küll aga on said juba pühapäeva esimestel minutitel laupkokkupõrkes viga kaks inimest. Õnnetus juhtus 26 minutit pärast südaööd Tallinnas Ehitajate teel, kus linnaliinibuss põrkas kokku vastasvööndis vastu tulnud Volkswagen Passatiga, mida juhtis 39-aastane mees. Kokkupõrkes said kannatada nii Volkswageni juht kui ka kaasreisijana autos viibinud 51-aastane naine. Kiirabil tuli nad mõlemad Põhja-Eesti regionaalhaiglasse toimetada.