Laanet märkis, et endiselt puudub selles asjus Saksamaalt ametlik vastus ning seega ei saa veel ka lõplikult tõlgendada, et nad tõepoolest blokeerivad tarnet. «Kuni ametlikku vastust ei ole, siis ei saa väita üht- ega teistpidi. Me saame aru, et nii rahvusvaheliselt kui ka sisepoliitiliselt on surve üsnagi tõsine Saksamaa valitsusele, et nad selle loa peaksid andma.»