Brasiilia tulvades ja maalihetes sai surma vähemalt 18 inimest

«Alates eelmisest reedest on halvast ilmast põhjustatud segadus põhjustanud vähemalt 18 inimese surma. Hukkunute seas on seitse last. Koduta on jäänud või ümberasustatud umbes 500 inimest,» täpsustasid osariigivõimud viidates tsiviilkaitseameti andmetele.