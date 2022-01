Linnaosavanem pani Mustamäe pargis sodijate tabamiseks oma taskust välja 500 eurot

Laats kirjeldas, et käis ühismeedias nähtud postituse tõttu Männi pargis kohapeal, kus vaatepilt oli üpris nukker. «Kellegi rumal mõte on rikkunud ilusate uute atraktsioonide ja inventari ilme,» nentis ta.

«Sellised nõmedad sodimised peavad lõppema. On täiesti jabur, et peame kulutama linnaosa raha selleks, et uusi (!) asju puhastada ning üle värvida. Need, kel käed hirmsasti sügelevad, peavad isikliku rahakotiga oma tegude eest vastutama,» usub linnaosavanem.