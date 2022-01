GRAAFIK ⟩ Homme aegub 15 000 inimese vaktsineerimistõend

Eelmisel nädalal manustati 18 838 vaktsiinidoosi, neist 15 358 olid tõhustus- või lisadoosid ja 1958 esmased doosid.

Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu märkis Postimehele, et kaitsepookimine on viimasel kahel nädalal vähenenud ning sellel on mitu põhjust: paljud inimesed on haiged (koroonaviirus ja ka teised viirushaigused) või lähikontaktsed ning seetõttu vaktsineerima minna ei saa. «Perearstide suurenenud koormuse tõttu on praegu vähenenud ka nende võimekus vaktsineerida,» lisas Hansalu.





Homme ehk 1. veebruaril aegub umbes 15 000 inimese vaktsineerimistõend.

Miks minna ja teha see kolmas vaktsiinidoos ära? Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner rääkis, et tänaseks on selge, et koroonavaktsiinide mõju ei püsi meie kehas terve elu, vaid pigem lühemat aega.

«Tõhustusdoosi ülesanne on meie immuunsüsteemile meelde tuletada, et oht on veel olemas. Kui anname immuunsüsteemile tõhustusdoosiga väikese ergutuse, hoiame ära selle, et meie immuunsüsteem uue viiruse suhtes laisaks läheks. Seda võib võtta kui välkõppust, mille eesmärk on immuunsüsteemi kiiresti mobiliseerida ning toota uus hulk kiiresti toimivaid antikehi,» selgitas Abner.