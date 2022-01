Justiitsministeerium tahab liita vanglameditsiini tervishoiusüsteemiga

«Eesti vanglates töötab üle saja kvalifitseeritud meditsiinitöötaja, kelle kasutada on kaasaegsed meditsiiniseadmed ning ligi 6,2 miljoni euro suurune eelarve, millega pakume täna vangidele väga head tervishoiuteenust. Riiklikust seisukohast ei ole aga paari tuhande inimese jaoks eraldiseisva süsteemi ülevalhoidmine mõistlik,» ütles justiitsminister Maris Lauri (RE). «Mõistagi on maksumaksjale koormav, kui nii justiits- kui tervishoiusüsteem teevad paralleelselt meditsiinitöötajate personalitööd, korraldavad koolitusi ja meditsiinitehnika hankeid ning arendavad kulukaid IT-lahendusi,» lisas Lauri.

«Vanglameditsiini eripäraks on, et siinsete patsientide tervisenäitajad on keskmisest kehvemad, sest nende sotsiaalne toetus ja juurdepääs tervishoiusüsteemile on enne vanglasse sattumist olnud puudulik,» selgitas Maris Lauri. «Tervishoiuteenuseid vajavad vangid ka peale vabanemist ning ühtselt korraldatud ja juhitud süsteemis on selleks paremad võimalused.»