Oravad: Keskerakonna Covid-19 avaldused teenivad vaid poliitilist populaarsust

«Kõik soovivad piriangutest loobumist nii pea kui võimalik, aga seda saab teha vastavalt teadusnõukoja soovitusele: nii aeglaselt kui vajalik,» tõdes poliitik. Akkermann lisas, et Reformierakonna fraktsioon ei ole kohtunud teadusnõukojaga. Ent ta vaatas teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa intervjuud ETV saates «Esimene stuudio», kus Maimets selgitas, et kui omikroni tüve põdejad satuvad haiglasse 3 korda harvemini, siis tähendab see ometi, et 0,3% nakatunutest võivad jõuda haiglasse ning haiglaravi vajajate arv võib kasvada väga kiiresti väga suureks.