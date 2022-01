Halduskohus: distantsõpe ei ole koolis viibimise keeld

Halduskohus leidis, et koolidel on õigus otsustada, mis viisil õpet korraldada. «Distantsõpe on ainus viis õppe jätkamiseks ajal, mil valitsuse või muu haldusorgani poolt on keelatud koolis viibimine, nagu toimus 2020. a ja 2021. a kevadel, või kui õpilane viibib karantiinis või isolatsioonis» märkis kohus. «Küll aga ei ole distantsõppe rakendamine ise koolimajja tuleku ja seal viibimise keeld ja võib olla seega sobimatu nakkushaiguse leviku piiramisel» täpsustas halduskohus. Kaebused esitanud pered tajusid samas koolide antud info alusel, et distantsõppe ajal ei tohi koolis viibida.