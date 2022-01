Karis kohtumisel Poola välisministriga: Venemaa surve tõi esile NATO ja ELi tugeva ühtsuse

«Valgevenesse õppuste eesmärgil viidud Venemaa sõjaline kohalolek on seal suurim pärast külma sõda. See ei ohusta mitte ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopa julgeolekupilti,» märkis president Karis. Riigipea rõhutas, et Ukrainal on Eesti kindel poliitiline toetus ja abi.