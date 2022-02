Me kõik tahame piiranguid leevendada. Me kõik tahame olla need, kes selle populaarse otsuse inimesteni toovad ja ütlevad, et kõik on nüüd läbi ja pöördume tavapärase elu juurde. Paraku valitsuses me populaarseid otsuseid teha ei saa, me peame tegema õigeid otsuseid – tuginedes nii teadusnõukoja kui ka terviseameti andmetele, prognoosidele ja soovitustele.