Eesti pikendab kaitseväe sihtüksuse viibimist Poolas

Poolas viibib praegu teine sihtüksuse rotatsioon ning senine koostöö on olnud edukas igal tasandil. «Eesti kaitseväelased ja kaitseliitlased on oma ülesannetega saanud suurepäraselt hakkama ja seda näitab ka see, et üksusel paluti veel pikemalt Poolasse jääda,» ütles Laanet.