Kiik võimalikest lahkhelidest koalitsioonipartneriga: mingit sõda ei ole

«Mingeid ultimaatumeid me esitanud ei ole. Oleme esitanud omapoolsed seisukohad, ettepanekud,» märkis minister, lisades, et Keskerakonna eesmärgiks on sarnaselt Reformierakonnale liikuda järkjärgult leevenduste suunas. «Me ei saa elada ajas, kus olime viimased kaks aastat. Tuleb jõuliselt tegeleda kriisist väljumisega.»

Kiik nõustus valitsusjuhiga, pidades koroonatõendi nõuet eelkõige poliitiliseks otsuseks. Keskerakonna ettepanek leida lahendus kolmapäeva õhtuks on ministri sõnul loogiline. «Kui neljapäeval on valitsuse istung, siis selleks ajaks võiks olla erakonnad kokkuleppe leidnud.»

Minister märkis, et ettepanekud kiireteks otsusteks on tehtud arvestades haiglakoormuse stabiliseerumist omikrontüve leviku ajal. Kiige sõnul on terviseamet hinnanud, et peagi saabub nakatumiste platoo. «Suurusjärgus 7000-8000, võib-olla natuke rohkem nakatunuid päevas, on realistlik.»