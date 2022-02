FOTOD ⟩ Kaja Kallas: liitlaste ühtsus on parim heidutus

«Praeguses julgeolekuolukorras on Venemaale tulnud halva üllatusena, et seisame Venemaa ultimaatumitele vastu lääneriikidega nõnda ühtselt. Venemaa proovib meid lõhestada nüüd eraldi kirjade saatmisega ja eskaleerida olukorda erinevate provokatsioonidega. Ühtsus on parim heidutus vältimaks olukorra halvenemist Ukrainas,» sõnas Kaja Kallas.