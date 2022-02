FOTOD ⟩ Tugevdatud õhuturbemissioon Ämaris jätkub USA hävitajatega

«Meie kohalolek siin näitab NATO ja USA kui osa NATO-st pühendumust NATO turvalisusesse, ohutusse ja iseseisvusesse. See on meie missiooni suurim eesmärk ja tugevdatud õhuturbe tagamine Belgia liitlastega, samuti võimalust integratsiooni harjutamiseks Belgia, Eesti ja USA üksuste vahel,» ütles Ameerika Ühendriikide üksuse ülem Ämaris, kolonelleitnant Taylor Gifford. Ta lisas, et neil on olnud head kogemused Ämari lennubaasiga ning eestlased on ka väga külalislahked.