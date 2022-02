Saaremaa ettevõtjad: Covid-tõend tuleb siseriiklikult viivitamatult kaotada

SEL sõnas, et alates eelmise aasta novembrist kehivad meelelahutus-, turismi- ja teenindussektoris tegutsevatele ettevõtetele rangemad piirangud, mis panevad ettevõtjad keerulisse olukorda. Piiratakse ettevõtete lahtiolekuaegu ning vaktsineerimis- või immuniseerimistõendi olemasolu on kohustuslik kõikidele külastajatele, selgitasid nad.

Nad lisasid, et mitu Euroopa riiki on kehtivad piirangud juba täielikult kaotanud või teevad seda lähiajal. Näitena toodi välja Soome, Norra, Taani, Suurbritannia, Iirimaa ja paljud teised. «Covid-tõendi kaotamine on suur samm piirangute leevendamise ja lõpetamise suunas.»

«Mitme juhtiva poliitiku, sealhulgas tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul on Covid-tõendi kasutamine poliitiline otsus. Siseministri Kristian Jaani sõnul on tänases omikroni leviku olukorras koroonapass oma elu ära elanud. Riigikogu esimees Jüri Ratas on pikalt pooldanud Covid-tõendi riigisisese kasutamise lõpetamist. Covid-tõendi lõpetamise poolt on ka endised teadusnõukoja liikmed Andres Merits ja Irja Lutsar. Kuressaare Haigla SA juhtide Edward Laane ja Märt Kõlli arvates tuleks kehtivad piirangud täielikult lõpetada,» nentisid nad.