Ratas võimalikust koroonapassi kaotamisest: see on igaühe kätes

Võrreldes eelnevate päevadega lepiti lisaks kokku selles, et kui 17. veebruariks on eelneva kümne päeva jooksul ühes päevas lisandunud vähem kui 25 sümptomaatilist Covid-19 patsienti, siis kaotatakse Covid-tõendi nõue kõigile alates 21. veebruarist.

«See on kindlasti oodatud sõnum suurele osale Eestimaa inimestest ja ettevõtetest ning märgiline samm, mis annab mõista – piirangud ei tulnud selleks, et jääda,» võttis Ratas kokkulepitud sammud kokku.

Ratase sõnul on vaja taastada inimeste tavaline elurütm. «Meil peab olema lootuskiir, et elu normaliseerub. Vajadusel ka koroonaviiruse kõrval,» märkis ta.

Keskerakonna esimees pani inimestele südamele, et kõigi inimeste teha on see, kas ligikaudu kahe nädala pärast saab rääkida otsusest Covid-tõend kaotada. «Saame seda teha aga vaid siis, kui oleme ka edaspidi vastutustundlikud ja hoiame enda ning teiste tervist.»