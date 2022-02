FOTOD ⟩ Politsei meeleavaldajate sõidukeid Toompeale ei lase

Meeleavaldus algas kell 11 ja ühismeedias kõlanud üleskutsete järgi sooviti Toompeale siseneda suure sõidukite kolonnina. Kohapeal on aga ees politseibuss, mis sõidukeid mööda ei lase ja soovitab liiklejatel mujale parkida. PPA kinnitas Postimehele, et piirkonda pääsevad autodega vaid kohalikud, riigikogulased ning operatiivsõidukid. Lisaks neile mõistagi ka jalakäijad.

Sissepääs Toompeale on piiratud alates Vabamu muuseumist. FOTO: Erakogu

Politsei ja linn on kuni 300 osalejaga ametlikust kogunemisest teadlikud, kuid sõidukite kogunemist mainitud ei ole. Raskeveokid kesklinna ilma eriloata siseneda ei tohi. Seetõttu üritusele heakskiitu sellisel kujul pole ja PPA teatas eile , et reageerib vastavalt vajadusele.

«Kas teadsid, et selleks, et raskeveok ei sõidaks end mõne silla alla kinni ja ei ootaks siis nagu Karupoeg Puhh jäneseurus oma «kõhnumist», kehtib juba palju aastaid Tallinas raskeveoki liikumise keeluala?» tõstatas PPA liiklusjärelevalvekeskus ühismeedias küsimuse. «Üheks keeluala kehtestamise põhjuseks on ka soov hoida raskeveokeid niigi tiheda liiklusega kesklinnast eemal.»