President Alar Karis ütles oma järelehüüdes, et Madis Milling oli õige mees õigel kohal. «Nüüd oli siis tema viimane väljakutse, seal Lokuta küla tulekahjul, kuhu Madis Milling jõudis esimesena, sest oli Tõdva vabatahtlikus päästekomandos valves. Riiki kaitsevad eelkõige inimesed… Aga need inimesed võivad kuluda nii, et ise ei tunne ja teised ei märka,» kirjutas president.