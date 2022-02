Truss taunis Venemaa väidetavat libarünnaku kavandamist

Twitterisse postitatud avalduses kommenteeris Truss USA kaitseministeeriumi väiteid, et Venemaa võib lavastada Ukraina rünnaku Venemaa territooriumile või vene keelt kõnelevate inimeste vastu.

Trussi sõnul on Venemaa taoline tegevus demokraatliku riigi vastu vastuvõetamatu ja Suurbritannia mõistab selle hukka.

Ministri hinnangul on ainus võimalik tee edasiminekuks Venemaa pühendumine diplomaatiale.

Pentagon teatas neljapäeval, et neil on tõendeid Moskva plaani kohta lavastada Ukraina libarünnak (inglise keeles - false flag attack) venelaste vastu, et õigustada tõelist kallaletungi oma endise Nõukogude Liidu naabri vastu.