REOVEEUURING ⟩ Koroonaviiruse kogus reovees on tõusnud pea kõikjal

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viirustase reovees on pea kõikjal tõusnud. «Võrreldes eelmise nädalaga on kõrgenenud viirustase Tallinna ümbruses ja Harjumaal. Kõrge viirustaseme tõus oli Ida-Virumaal, samuti ka Lõuna- ja Lääne-Eestis,» lisas ta.

Pea 80 protsenti proovivõtupunktidest on punased. Jõemaa sõnul on oranžid punktid jätkuvalt Peetri piirkond, Kuressaare, Rapla, Põlva ja Valga. Ta lisas, et ainus kollane on Jõgeva, rohelisi punkte kaardil sel nädalal polnud.