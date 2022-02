Siseminister Kristian Jaani (KE) märkis, et ehkki varasemad riskianalüüsid on end õigustanud, pole omikrontüvega üksnes vaktsineerimisest enam nii palju kasu, et seda eranditult nõuda. Teadusnõukoja juht Toivo Maimets vaktsiinide mõju siiski ei alahindaks.