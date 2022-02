FOTO ⟩ Eestit väisas kõrge Briti sõjaväeülem

«Eesti on olnud ühendekspeditsiooniväe tegevuses üks võtmeriike,» ütles kindralmajor Morris. «Arutasime Eestis, kuidas ühendekspeditsioonivägi saaks tulevikus veelgi tõhusamalt harjutada ja tegutseda.»

Ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force, JEF) ülema sõnul on oluline, et JEF ühendab nii NATO kui ka partnerriike, kel on ühine arusaam ja valmisolek üksteist julgeoleku vallas toetada.