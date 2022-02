Kohvik, suur ja tuledes sädelev, täis naervaid ja jutustavaid inimesi. Klaasaknad on suured, need avanevad tänavale. Mööda tänavat läheneb keegi ja vaatab korraks läbi vitriini sisse, huulil kibe grimass. Siis kisub end sellest lummusest lahti ja ruttab läbi lörtsi edasi. Mitte et tal poleks olnud kohvi ja koogikese jaoks raha – kuigi eks sedagi tuleb Eestis sageli ette –, polnud vajalikku paberit, et lubataks maha istuda. Puudus «digitaalne SARS-CoV-2 sertifikaat», mida rahvakeeli kutsutakse ka koroonapassiks.