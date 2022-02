LUUBI ALL ⟩ Mille alusel loetakse pandeemiaid lõppenuks?

Tellijale

Nende ridade kirjutamise ajal näitab Postimehe uudistesaali tabloo, et selle päeva tähtsaim koroonalugu «Ööpäevaga tuvastati 6851 koroonapositiivset. Suri kaheksa nakatunut» on praegu loetavuselt seitsmendal kohal. Kohe selle ees kuuendal kohal artikkel, et Eesti vanim elanik on saanud 108-aastaseks, ning kohe järel kaheksandal kohal uudis, kuidas rahvusvaheline olümpiakomitee kavatseb viievõistluse olümpiaprogrammist välja jätta.

Oleks liialdus öelda, et koroona on Postimehe lugejate jaoks muutunud sama tähtsusetuks nagu moodne viievõistlus (see koroonalugu oli juba tükk aega üleval ning suurema osa lugejaid varem leidnud), aga mingi murrang on ühiskonnas toimumas.