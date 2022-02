Referendum toimub ainult Valgevene territooriumil: «Lukašenka kirjutab nüüd sedelitele, mida tahab»

Veebruari lõpus toimub Valgevenes rahvahääletus põhiseaduse muudatuse üle. Kuigi Valgevene Maja tegi välisministeeriumile pöördumise selle mittelubamiseks, teatati reedel, et referendumil saabki osaleda ainult Valgevene territooriumil.

Valgevene suursaatkond Eestis teatas, et Valgevene otsustas siinsel territooriumil valimisjaoskonda rahvahääletuseks mitte moodustada ning et 27. veebruaril toimuval referendumil on võimalik osaleda vaid Valgevene valimisjaoskondades. Otsus olevat langetatud keerulise epidemioloogilise olukorra tõttu.