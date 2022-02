SOTSIDE ÜLDKOGU ⟩ Barbi Pilvre: vahepeal tundus, et kuidagi vaibub ära

Pilvre usub, et erakonna uue juhi tulemus võib tulla paari või isegi kümne häälega, kuid seda, kelle poolt ta hääletab, ta ei avaldanud. «Ühe kasuks on ühed ja teise kasuks teised argumendid. Ma veel mõtlen, aga tegelikult vist ikkagi tean.»

Pilvre avaldas rõõmu sotside programmi üle: «Ma olen meeldivalt üllatunud. Programm on muutunud huvitavamaks, elu on sisse tulnud. Kes iganes ei võidaks, loodan, et sellest tuleb uus vunk,» rääkis ta.