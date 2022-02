SOTSIDE ÜLDKOGU ⟩ Padar: küll seisakust üle saadakse, ilusad päevad on ees

«Oleme ikkagi ausad, see kandideerimine kahe kandidaadi vahel oli lõpuni väga tasavägine,» kommenteeris Padar pärast uue juhi selgumist. «Suur mõju on kindlasti olnud saalis kõlanud kõnedel. Lauril oli ta mõnevõrra inspireerivam ja värvikam. Aga noh, seal on selge, et kogu kandideerimisprotsess, mis on väga mõistlik ja vaoshoitud olnud, on erakonda edasi aidanud ja ideesid toonud,» põhjendas Padar.

Läänemets on varem Postimehele maininud, et läheb valimistel just Padari hääli püüdma. «Eks siis valimispäeval on näha,» naeris Padar, kelle sõnul on valijate seas vahepeal ka põlvkonnad vaheldunud. «Vaieldamatult üks osa hääli, kes on meie juurest ära läinud, on ringi vaadanud ja leiavad, et vana hõbe kõlab kenasti,» nentis ta.