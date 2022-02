SOTSIDE ÜLDKOGU ⟩ Kaljurand: kui erakonda jäävad «Lauri inimesed» ja «Riina inimesed», siis kaotame me kõik

Kaljuranna sõnul teevad sotsiaaldemokraadid Euroopa Liidus võidukäiku: head tulemused on nii Saksamaal kui ka näiteks Portugalis. «Niiet ma tõesti loodan, et Lauri saab oma programmi, visiooni ja mõtteid ellu viia nii nagu ta kampaania ajal rääkis. Ma väga loodan, et see sotsiaaldemokraatide edulaine jõuab ka Eestisse,» rääkis ta.

Mida selleks edulaineks teha, nendib Kaljurand, et see on küsimus juba Läänemetsale. «Mina tahan, et erakond jätkaks ühtsena. Ma arvan, et kui täna peaks erakonnas tekkima pinged, et jäävad «Lauri inimesed» ja «Riina inimesed», siis kaotame me kõik,» nentis ta. Seda ohtu ta siinkohal ei välistaks: «Kõik on inimesed. Loomulikult on mingisugused emotsioonid ja pettumust. See otsus tuli mõned minutid tagasi, kindlasti läheb natuke aega, et rahulikult mõelda ja isiklikust pettumusest üle saada, et koos edasi minna.»