Priit Hõbemägi ütles koroonapiirangute lõpetamisest rääkides, et valgus tunneli lõpus juba paistab, sest järk-järgult vabastatakse tõenditest lapsed. Ta lausus, et kuigi covid-tõend on muutumas siseriiklikult makulatuuriks, pole seda oma telefonist siiski mõtet ära kustutada, sest viirus on meid pidevalt üllatanud ja võib seda teha ka edaspidi.

Ignar Fjuki arvates ei saa öelda, et tõendist pole olnud kasu. Ta meenutas, et delta tüve ajal takistas see inimesi minema ükskõik kuhu ja lisas, et tõend on ka olnud üks instrument, mis innustas inimesi vaktsineerima. Fjuk hoiatas, et kuna me ei tea, mis saab tulevikus, siis pole mõtete minna kaasa valimiste tüüpi loosungitega.