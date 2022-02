Kallas arutas Macroniga Venemaa käitumist Ukraina suunal

«Vaatamata intensiivsele diplomaatiale ei näe me märke, et Venemaa vähendaks sõjalist pinget. Vastupidi, vägede koondumine Ukraina ümber jätkub ja nüüd on Vene väed ja varustus jõudnud ka Valgevenesse,» sõnas peaminister Kallas kõnes Macronile.

Peaminister kinnitas, et Eesti jagab Prantsusmaaga põhimõttelist hoiakut ehk on ühine hinnang olukorra ohtlikkusele. «Oleme solidaarsed Ukrainaga ja otsime võimalusi, et teda laieneva agressiooni eest toetada. Venemaa peab astuma pingete vähendamiseks konkreetseid samme. Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa kogunesid taas Normandia formaadis – see on oluline, survestamaks diplomaatia kaudu Venemaad sõjalisest ähvardusest loobuma. Loodame näha edasiminekuid Minski lepingute täitmisel ja toetame Prantsusmaa pingutusi sellel suunal,» ütles Kallas.

Kallas rõhutas, et NATO on reageerinud ühemõtteliselt ja lükanud tagasi Venemaa ultimatiivsed nõuded. «Nii suletud uste taga kui ka avalikul areenil näeme, kuidas Venemaa siht on liitlasi ja partnereid lõhestada, meid ja meie avalikkusi eksitada ja segadusse ajada. Sellesse lõksu me ei astu – jätkame tihedat suhtlust ja omavahelist konsulteerimist. NATO on teinud Venemaale ettepanekud dialoogiks, ootame nüüd nendele ettepanekutele vastust,» lausus ta.

Diplomaatia ja sõjaline heidutus on peaministri sõnul osa ühisest lähenemisest ja need peavad käima käsikäes. «NATO sõjaline heidutus peab kiiremas tempos tugevnema. Hea, et selles suunas on olulised sammud plaanimisel. Tänasin Prantsusmaad valmisoleku eest NATO idatiiba tugevdada ja Rumeenias NATO juhtriigiks hakata.»