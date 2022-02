FOTOD ⟩ Mailis Reps ennast kohtus süüdi ei tunnistanud

Prokuratuur kutsub kohtuprotsessile 30 tunnistajat

«Osategusid ühendavad sellised asjaolud, nagu ajalis-ruumiline lähedus ja asjaolu, et need oid toime pandud endise ministri poolt tema ametisoleku ajal. Kõik teod olid suunatud kindla kannatanu ehk haridus- ja teadusministeeriumi vara vastu. Nii kelmuse kui omastamise osateod kuuluvad olemuslikult kokku, kuid erinevus on selles, et osad teod olid toime pandud ametnike eksitusse viimise teel. Et parandada oma majanduslikku seisu, lõi ta teistele ametnikele asjaoludest vale ettekujutluse,» ütles prokurör.