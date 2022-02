PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mida rahvaloenduse küsitlejad küsivad ja mida mitte

Rahvaloenduse juhuvalim on aadressipõhine. «Küsitlejad loendavad ainult nendel aadressidel elavaid inimesi, kus jäid e-küsitlusel vastamata vähemalt ühe seal elava inimese andmed. Küsitleja võtab nende inimestega kõigepealt ühendust telefoni teel. Selleks on küsitlejatel kasutada rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikute telefoninumbrid,» selgitas Osila.

Osila lisas, et küsitleja võib helistada valimisse kuuluva aadressi elanikule ka siis, kui inimene on e-ankeedi tublisti ära täitnud. «Seda juhtub siis, kui mõni aadressil elavatest inimestest ei ole ankeeti siiski täitnud. Sellisel juhul võtab küsitleja ühendust selle aadressi elanikega ja kontrollib ankeedi täitmise üle. Uuesti küsitlema ankeedi täitnud inimest ei hakata, kuid palutakse abi teiste sel aadressil elavate inimestega kontakti saamisel, et kõik saaksid loendatud,» selgitas Liina Osila

Telefonikõnes tutvustab küsitleja ennast ja kõne eesmärki ning küsib seejärel kõnele vastaja nime ja elukoha aadressi. Kui inimene kinnitab, et tema elukohaks on valimis olev aadress ning ta pole veebis küsimustikule vastanud, teeb küsitleja talle ettepaneku telefoniintervjuu läbiviimiseks või lepib kokku vastajale sobivama intervjuu andmise aja.

Intervjuu käigus täpsustab küsitleja kõigepealt aadressil elavate inimeste arvu ja pärast seda inimeste nimed ning sünnikuupäevad või isikukoodid. «Eelistame isikukoodi, sest see on unikaalne ja võimaldab lihtsamalt õiget inimest tuvastada. Samuti on isikukood vajalik e-ankeedi täitmise kontrollimiseks, et veebis juba vastanud inimest ei tuleks küsitleda teist korda,» lausus Osila.