LIIKLUSSTATISTIKA ⟩ Kergliikuritest on saanud suur probleem

Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Erik Ernitsa sõnul on kergliikur meie tänavatel üsna uus liiklusvahend, teised liiklejad ei ole nendega veel harjunud, ei oska neid märgata ega nende liikumisega arvestada. Ernits rääkis, et suur osa kergliikuriga seotud riskidest tuleneb transpordivahendi olemusest, sest seadmega on suhteliselt lihtne tasakaalu kaotada ja kiirus on päris suur. Probleemiks on ka sobiliku taristu vähesuses, samuti kasutajate endi käitumine. «Ligi kolmandikul kergliikuriga liiklusõnnetusse sattujatel mõõdeti alkoholijoove, jalgratturite seas on see number kaks korda väiksem,» sõnas Ernits