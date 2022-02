USA suursaadik NATOs: arengud Ukraina kriisis on prognoosimatud

Vaadake, siin on kaks asja paralleelselt käimas. Olete kuulnud president Joe Bideni suust, et USA ei kavatse viia sõjaväelasi Ukrainasse, selles osas on ta väljendanud end äärmiselt selgelt. Ta keskendub viisidele, kuidas USA koostöös liitlastega saaks panna Venemaa maksma.

Kuid eraldiseisvalt sellest olete te viimastel päevadel näinud teateid, mille kohaselt Ühendriigid ja teised alliansi liitlasriigid on otsustanud tugevdada oma idatiiba. Tegemist on areneva protsessiga, eelmise nädala uudised puudutasid Poolat ja Rumeeniat ning väikesearvulist väge Saksamaal, kuid enesestmõistetavalt hindavad nii SACEUR (NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Tod Wolters) kui minu kolleegid Pentagonis julgeolekuolukorda pidevalt ümber ning võtavad arvesse, mida on veel vaja, sõltuvalt sellest, kuidas Venemaa sellele vastab.

Vahest ehk pisut provokatiivne küsimus, ent paljud Kesk- ja Ida-Euroopas muigavad USA võimude retoorika peale nagu «USA luureandmetele või allikatele tuginedes». Tõsi, tegemist on enamiku eriteenistuste või luureametite paradoksiga, et sageli kõneldakse ohust selleks, et ohtu ära hoida, ent pigem meenutab see lugu karjapoisist ja hundi hüüdmisest.

Vaadake, minu Washingtoni kolleegide strateegia on tegelikult jagada niipalju teavet kui võimalik. Me usume, et meil on üsna haruldasi pilte sündmuskohalt sellest, mis täpselt leiab aset Venemaa ja Ukraina piirialal. Me oleme väga hästi läbi mõelnud luureinfo jagamist, informatsiooni jagamist oma partnerite ja liitlastega, aga ka teiste liitlastega, kes on samuti arutlusel teretulnud. Oleme teinud tihedat koostööd teiste partneritega üle Euroopa, et nad võiksid jagada seda, mida nemad näevad. Kõige tähtsam on see, et me kõik vaatame üheskoos otsa sellele, mida näeme, ja püüame jõuda teatud järeldusteni.

Otse loomulikult ei suuda me ennustada, mida Vladimir Putin kavatseb, ainult Putin ise teab seda. Ent mis on oluline praegu, on meil kõigil öelda, vaadake, mina näen seda ja teine liitlane tuleb ja ütleb, et mina näen seda. Paneme selle teabe kokku ning kasutame seda kõigi võimalike ootamatute olukordade vastu. Leian, et see on parim lähenemisviis. Hetkel saame vaid rääkida, hoida sidekanalid avatuna ning jagada enda valduses olevat informatsiooni. Selleks, et saaksime leppida kokku ühises lähenemises. Antud mõttes leian, et oleme teinud üsna head tööd. Leian, et oleme ühtsed, 30 liitlast seismas ühtsena küsimuses, kuidas seista silmitsi praeguse väljakutsega, ning me oleme viimastel nädalatel näidanud üles ka märkimisväärset otsustavust.

Kas olümpiamängude iidne tava, mille kohaselt mängude ajal sõdu ei peetud, võiks üldse Venemaa võimaliku sissetungi kontekstis midagi mõjutada?