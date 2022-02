VIDEO ⟩ President Ilves: julgeolek ja sõjategevus on põhimõtteliselt muutunud

Kui sõda on seni järginud printsiibis Newtoni teist seadust, siis kaasaegne tehnoloogiline areng on sõja kineetilisust vähendanud.

Ilves meenutas, et alates 2007. aastast tuntakse Eestit alati kohana, kus leidis esimest korda aset kübersõda. «Jah, me oleme näinud häkkimisi ja teisi juhuslikke trikke ning kahjulikke operatsioone. Kuid kui võtta aluseks Carl von Clausewitzi klassikaline sõja definitsioon – poliitika jätkamine teiste vahenditega –, siis oli see tõesti esimene kord, kui digitaalseid vahendeid kasutati rahvusriigi ründamiseks. Eestit ei vallutatud 2007. aastal. Eestit ei rünnatud kineetiliselt. Kedagi ei tapetud, kuid kogu riik pandi seisma jäämise äärele - meedia, pangad, valitsus said vaevu tegutseda. Pidime ennast digitaalselt ülejäänud maailmast ära lõikama, et ennast taastada.»