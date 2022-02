FOTOD ⟩ Eesti ja Saksamaa andsid Ukrainale üle välihaigla

Eesti ja Saksamaa ühisprojektina kingitakse Ukrainale Eesti ettevõtte Semetron poolt toodetud välihaigla Role 2, mis aitab ühiselt toetada Ukraina relvajõudude meditsiinivõimekuse tõstmist. Saksamaa panustab koostööprojekti annetades kinkelepinguga 5,3 miljonit eurot välihaigla ostuks.

Eesti kaitseväe akadeemia korraldab 13-päevase väljaõppe Ukraina sõjaväemeditsiini instruktoritele, kuidas kasutada välihaiglat lahinguväljal ning välihaigla ehitaja AS Semetron tagab tehnilise koolituse.

«Ukraina hoiab täna eesliini, mis lahutab Euroopat sõjalisest konfliktist Venemaaga ning meie ja lääne kohus ning otsene huvi on Ukrainat igakülgselt toetada, et Ukraina suudaks agressorile vastu panna,» ütles kaitseminister Kalle Laanet. «Eesti ja Saksamaa aitavad Ukrainal läbi viia vajalikku sõjameditsiini reformi, et tõsta oma sõjameditsiini võimekust ja viia vastavusse NATO standarditega,» lausus Laanet.

Kaitseminister Laanet lisas, et välihaigla kinkimine koos meie liitlase Saksamaaga aitab tugevdada liitlassuhteid ning on märk heast koostööst.

«See välihaigla on suurepärane näide sujuvast koostööst kahe lähedase liitlase vahel partneri toetuseks: tänu Saksamaa 5,3 miljoni euro suurusele rahastusele ja Eesti toodangule saab Ukraina tipptasemel välihaigla. See on tõeline partnerlus!» sõnas Saksamaa suursaadik Eestis Christiane Hohmann.

«Venemaa Föderatsioon jätkab oma agressiooni-, surve- ja poliitilise väljapressimise poliitikat, tekitades ohtu mitte ainult Ukrainale, vaid ka Euroopa riikidele,» tõdes Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar. «Tsiviliseeritud maailm saab sellistele tegudele vastu seista vaid ühinedes ning demonstreerides ühist seisukohta Venemaa Föderatsiooni tegevuse hukkamõistmisel,» lisas Maliar.

«Kahtlemata parandab see haigla oluliselt vältimatu arstiabi kvaliteeti, mille tulemusel peaks vähenema surmajuhtumite arv, tüsistuste risk ning kiireneb vigastatute ja haavatute paranemisprotsess,» lisas Ukraina asekaitseminister. «Oleme äärmiselt tänulikud meie sõpradele ja partneritele nende jätkuva toetuse eest Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele,» lausus Maliar.

Välihaigla on arendatud sobivaks meie piirkonna kliimatingimustele ning on püstitatav ja kokku pakitav väikese meeskonnaga. Välihaigla ei vaja liigutamiseks logistilist meeskonda, vaid seda saavad teha arstid, õed, parameedikud ja muud spetsialistid, kes haiglas töötavad.