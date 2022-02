Robert Sarv arvati advokatuurist välja

Otsuse aluseks on 13. jaanuaril läbi viidud hindamisvestlus ja 24. jaanuaril vormistatud kutsesobivuskosmijoni hinnang, mille järgi Robert Sarv ei vasta kutsesobivusnõuetele.

Komisjon tõi välja, et Robert Sarve kutsenõuete rikkumised on ajas kasvanud. «Komisjoni hinnangul näitab samadel õiguslikel alustel korduv karistada saamine ja sarnaste kutsenõuete järgmise vajadusele korduv tähelepanu juhtimine, et advokaat ei ole lähtunud kutse-eetika nõuete tõlgendamisel ja õigusteenuse osutamisel aukohtu otsustest,» leiti kutsesobivuskomisjoni hinnangul.

Seega jõuti järeldusele, et Robert Sarve arusaam kutsenõuetest ei vasta oodatavale tasemele. Lisaks Sarve vastused hindamisvestlusel ei veennud komisjoni, et ta on teinud pärast aukohtu otsust järeldusi – et Sarv mõistaks kohustus aukohtu otsusest ning lähtuda advokaadi tegevuse regulatsioonidest.

«Komisjon leidis, et advokaat ei mõista advokaadile seatuid nõudeid ja/või ei soovi neid järgida. Sageli on advokaadil valikud kutsenõuete rikkumise osas olnud teadlikud, mis omakorda tähendab, et advokaat suhtub kutsenõuetesse ükskõikselt.»

Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver rõhutas, et kursesobivuskomisjon ei põhjendanud otsust ühe eksimusega, vaid mitmete järjepidevate rikkumistega, mis jätkusid ka pärast tähelepanujuhtimisi. «Kohatud avalikud sõnavõtud ja advokaadikutse maine kahjustamine oli üks etteheide mitmete seas.»

Tehver lisas, et advokatuur on riigist sõltumatu kutseühing, et advokaadid saaks inimesi kõhklusteta kaitsta igasuguse, ka riigi ülekohtu vastu. «See sõltumatus tähendab ka, et advokatuur peab ise tagama advokaatide vastavuse kutsesobivusnõuetele,» selgitas Tehver. «See ongi kogu tänase otsuse taust - advokaaditöö tegemine eeldab kõrgetele kutsestandarditele vastamist.»

Vandeadvokaat Robert Sarv rääkis Postimehele, et ta enam advokaadina edasi tegutseda ei saa, muus osas tänane otsus midagi ei muuda. «Mulle ei ole vaja olla advokaat, las teevad enda «Õnne 13» seriaali edasi ning kui ma sinna nüüd ei sobi, siis see on nende otsus,» rääkis Sarv.

Sarv märkis, et ta tegelikult tahtis ise advokatuurist lahkuda juba aastal 2021, ent inimesed veensid teda ümber. «Neid detaile lahkaksin siis, kui on õige aeg,» lisas Sarv.

Tema sõnul on veider, et tuuakse välja justkui tema töös esineksid järjepidevalt mingid probleemid. «Kui vaadata ainuüksi numbreid, siis tuleks kõik etteheited asetada ka perspektiivi. Meie käive kasvas ühe aastaga (2020-2021) peaaegu kaks korda, mis tähendab seda, et meil on väga suur klientide usaldus. Tihtipeale tullaksegi minu juurde, kui olukord vajab kastist välja mõtlemist või näiteks nende endine advokaat ei saanud asjadega hakkama,» kirjeldas Sarv. Ta lisas, et veebuari lõpus avatakse juba uus Tallinna kontor ning varsti tuleb ka kontor Pärnusse.

«Ei saa öelda, et meie töös esineksid mingisugused vead või probleemid, mille tõttu keegi saaks meile etteheiteid teha. See, et ma paaris kohtuasjas olen olnud reljeefsema sõnakasutusega, osundanud sellele, et klientide õigused vajavad kaitsmist, siis minu arvates seda ei saa advokaadile ette nüüd heita,» rõhutas Sarv.

Tal on ka siiralt hea meel, et see peatükk sai läbi, sest nüüd lõppevad ka loendamatud kaebused. «Nüüd ma saan rahulikult keskenduda sellele, mida ma kõige paremini oskan – juuratööle,» rääkis Sarv.