Robert Sarv heideti advokatuurist välja

Otsuse aluseks on 13. jaanuaril läbi viidud hindamisvestlus ja 24. jaanuaril vormistatud kutsesobivuskosmijoni hinnang, mille järgi Robert Sarv ei vasta kutsesobivusnõuetele.

Komisjon tõi välja, et Robert Sarve kutsenõuete rikkumised on ajas kasvanud. «Komisjoni hinnangul näitab samadel õiguslikel alustel korduv karistada saamine ja sarnaste kutsenõuete järgmise vajadusele korduv tähelepanu juhtimine, et advokaat ei ole lähtunud kutse-eetika nõuete tõlgendamisel ja õigusteenuse osutamisel aukohtu otsustest,» leiti kutsesobivuskomisjoni hinnangul.

Seega jõuti järeldusele, et Robert Sarve arusaam kutsenõuetest ei vasta oodatavale tasemele. Lisaks Sarve vastused hindamisvestlusel ei veennud komisjoni, et ta on teinud pärast aukohtu otsust järeldusi – et Sarv mõistaks kohustus aukohtu otsusest ning lähtuda advokaadi tegevuse regulatsioonidest.

«Komisjon leidis, et advokaat ei mõista advokaadile seatuid nõudeid ja/või ei soovi neid järgida. Sageli on advokaadil valikud kutsenõuete rikkumise osas olnud teadlikud, mis omakorda tähendab, et advokaat suhtub kutsenõuetesse ükskõikselt.»