Isamaa möödus parteide reitingutabelis sotsidest

Reformierakonna toetajate arvu vähenemine ja Eesti 200 toetajaskonna suurenemine olukorras, kus eelistuseta valijate osakaal on samuti kasvanud, viitab Mölderi sõnul sellele, et ilmselt on toimumas märkimisväärne liikumine nende kahe erakonna vahel.

«Eesti 200 toetus on väga selgelt tõusnud just eestlastest valijate hulgas ning on näha, et erakond on sellega liikunud eemale oma varasemast toetusprofiilist, mis kestis kuni kohalike valimiste eelõhtuni, kus nende toetajaid eestlaste ja venelaste seas oli proportsionaalselt sama palju. Eestlastest valijate hulgas on Eesti 200 praeguseks tõusnud Keskerakonna ees selgelt kolmandale kohale ning nende kahe toetuste vahe seal on üle viie protsendi Eesti 200 kasuks,» märkis Mölder.