VIDEO JA FOTOD ⟩ Kaja Kallas: Belgia on hindamatu liitlane Eesti julgeoleku tagamisel

«Belgia on hindamatu liitlane Eesti julgeoleku tagamisel,» sõnas peaminister Kaja Kallas. «Belgia hävitajad olid esimesed 2004. aastal, mis Balti õhuruumi Leedus Šiauliais NATO egiidi all turvama hakkasid. Nüüd on nad juba kolmandat korda Ämaris ning olen väga tänulik Belgiale tõhusa kaitsekoostöö ja suure panuse eest meie turvalisusesse.»