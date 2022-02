Pentagon: Venemaa on ööpäeva jooksul saatnud lisajõude Ukraina piirile

Pentagoni andmetel on viimase ööpäeva jooksul piirkonda saadetud lisajõude ja kaitseministeeriumi hinnangul saadetakse tõenäoliselt juurde ka taktikalisi vägesid.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby keeldus kolmapäevasel pressikonverentsil andmast USA ajakirjanikele värsket hinnangut Vene sõdurite arvu kohta. Mitu nädalat tagasi tehtud hinnangu kohaselt on Vene sõdurite arvuks enam kui 100 000.

Ukraina asekaitseminister ütles kolmapäeval, et riigi piiri lähedale koondunud Vene väed ei näi olevat täiemahuliseks invasiooniks veel valmis.

USA ametnike sõnul on Venemaa kogunud kokku umbes 70 protsenti vägedest ja varustusest, mida Ukrainasse tungimiseks vaja läheks.

Maljar ütles ajakirjanikele Ida-Ukraina Avdiivka linnas, et Venemaa rünnaku oht on reaalne, kuid rõhutas, et sõja vahetust puhkemisest veel rääkida ei saa.