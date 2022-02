Riigikogulased soovivad RMK kestvuslepingute uurimist

RMK kestvuslepingud tuleb avalikustada!» leidis riigikogu keskkonnakomisjoni liige Jevgeni Ossinovski (SDE), lisades, et tegi ettepaneku küsimust komisjonis lähiajal arutada. «Avalikkusel on tekkinud õigustatud kahtlused, kas olulist riigivara, riigimetsa majandatakse omanikule ehk Eesti rahvale parimal võimalikul viisil. Turuosalistel on tekkinud ka õiglase konkurentsi küsimus – osasid eelistatakse ja teistel on olukord kehvem.»