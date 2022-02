Käsitleme RMK kestvuslepingute ja majandustegevusega seonduvat. Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütleb, et arutelu käigus soovitakse leida vastus küsimusele, kas RMK majandab Eestimaa metsa piisavalt efektiivselt ja jätkusuutlikult, seades esikohale riiklikud huvid. «Mets on meie rahva ühine vara ning mida läbipaistvamad ja arusaadavamad on metsaga tehtavad tehingud, seda rohkem me suudame oma elukeskkonda kaitsta,» lausub Karilaid.