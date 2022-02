Iga-aastaselt on sadade väljakutsete seas leidunud nii murettekitavaid õnnetusi, kuid ka kentsakamaid kõnesid. Väljakutsetest nähtub, et tublisid märkajaid on liikluses mitmeid - teatatakse nii kahtlase sõidustiiliga autodest kui ka üksi ekslevast lapsest.