Alustatud kriminaalmenetluse käigus on uurijad kogunud tänaseks piisavalt tõendeid selle kohta, et kuriteo toimepanemises on alust kahtlustada 25-aastast Ralf-Viljar Väljast, keda politsei on püüdnud erinevatest võimalikest viibimiskohtadest leida, kuid siiani ei ole otsingud tulemusi andnud.