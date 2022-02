Peaminister Kaja Kallas (RE) rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et praeguste nakatumisnäitajate ja haiglaravi prognoosi järgi ei jõuta 17. veebruariks selle numbrini, mille juures kaoks riigi sees Covid-19 digitõendi nõue. Riigikogu keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid kinnitas aga kohe järgmisel päeval Delfile, et tõend tuleks kaotada kohe. Ja Jüri Ratas ütles Vikerraadios, et digitõendi kaotamiseks kokku lepitud kriteeriumeid tuleb vaadata laiemalt, mitte ainult ühe numbri põhjal.