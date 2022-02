Lauri Vahtre (61) Tallinna äärelinnas mändide all asuva maja ümber valitseb talvevaikus, teravat arvamuse avaldamist on küll kuulda, aga see tuleb naabrimehelt, kes külalisi lahkelt täiesti valesse kohta juhatab. Kui õige uks on viimaks leitud, kutsub peremees tulijad kabinetti, kus kirjutuslauda piiravad raamatud. Vahtre enda kirjutatuid on tervelt kahe riiuli jagu. Igapäevane suusatamine jääb sel päeval vahele ning köögilaua taga arutame maailmaasju kange kohvi kõrval.