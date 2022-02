Soome valitsus mõjutab viljakust

Tavaliselt hakkavad inimesed sõltumata sellest, millises demokraatlikus riigis nad elavad, varem või hiljem valitsuse ja peaministri suhtes rahulolematust üles näitama – nood ei ole ju mitte millegagi hakkama saanud. Soome värskeima, Sanna Marini valitsuse kohta ei saa aga küll väita, et nad pole millegagi hakkama saanud. Kahe aasta jooksul, mil valitsus ametis, on ministritel kokku sündinud kaheksa last ja üheksas on tulemas. Väidetavalt liiguvad viljakad soomlased sellise tempoga maailmarekordi poole.